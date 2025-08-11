5 transfer

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takıma takviye yapmaya devam edeceklerini söyledi. Birçok isimle temas halinde olduklarının altını çizen, Belözoğlu, "5 tane daha oyuncu içeriye dahil edilecek. 13 tane oyuncumuz aramızdan ayrıldı. 7 tane oyuncu geldi. Yani böyle düşündüğümüzde zaten sayısal olarak belli bölgelerde eksiklerimiz var. Özellikle merkezde eksiğimiz var. Birkaç bölgeye daha takviye yapacağız. Başkanımızla da görüştük. Ellerinden geleni yapıyorlar" dedi

17-18 DOSYA KAPATILDI

Belözoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "17-18 tane dosyayı burada kapamak için çok çaba sarf ettiler. Yani oyuncusu, hocası, yöneticisi bence bu süreçte çok yoruldu ve herkesin her şeyi yaptığına şahit oldum. Bu anlamda Antalyaspor camiası müsterih olsun. Yöneticilerimiz elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Bizim ilk 10'un dışında başka bir hedefimiz yok. Antalyaspor'un bunun içinde 45-55 puan arasında toplaması gerekiyor. Sürecin nasıl ilerleyeceğini hep beraber göreceğiz."