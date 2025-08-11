CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig 5 transfer

5 transfer

Emre Belözoğlu, transferlerin devam edeceğini söyledi ve “7 oyuncu geldi, 5 oyuncu daha içeriye dahil edilecek” diye konuştu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
5 transfer

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takıma takviye yapmaya devam edeceklerini söyledi. Birçok isimle temas halinde olduklarının altını çizen, Belözoğlu, "5 tane daha oyuncu içeriye dahil edilecek. 13 tane oyuncumuz aramızdan ayrıldı. 7 tane oyuncu geldi. Yani böyle düşündüğümüzde zaten sayısal olarak belli bölgelerde eksiklerimiz var. Özellikle merkezde eksiğimiz var. Birkaç bölgeye daha takviye yapacağız. Başkanımızla da görüştük. Ellerinden geleni yapıyorlar" dedi

17-18 DOSYA KAPATILDI

Belözoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "17-18 tane dosyayı burada kapamak için çok çaba sarf ettiler. Yani oyuncusu, hocası, yöneticisi bence bu süreçte çok yoruldu ve herkesin her şeyi yaptığına şahit oldum. Bu anlamda Antalyaspor camiası müsterih olsun. Yöneticilerimiz elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Bizim ilk 10'un dışında başka bir hedefimiz yok. Antalyaspor'un bunun içinde 45-55 puan arasında toplaması gerekiyor. Sürecin nasıl ilerleyeceğini hep beraber göreceğiz."

F.Bahçe'den transferde büyük sürpriz!
G.Saray'da Barış'ın yerine gelecek isim...
DİĞER
Deprem sonrası Hatay’a giden Alişan gözlerine inanamadı! "Mucizeler gerçekleşmiş"
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'den de hissedildi | Bina enkazından acı haber geldi: 1 kişi hayatını kaybetti
G.Saray'da rota Leandro Trossard!
Yusuf Akçiçek'e dev talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 11 Ağustos Pazartesi 2025 Bugünkü maçlar 11 Ağustos Pazartesi 2025 06:54
G.Saray ayrılığı açıkladı! G.Saray ayrılığı açıkladı! 01:10
G.Saray ayrılığı açıkladı! G.Saray ayrılığı açıkladı! 00:55
Bodrum'da puanlar paylaşıldı! Bodrum'da puanlar paylaşıldı! 00:30
Vanspor'dan müthiş dönüş! Vanspor'dan müthiş dönüş! 00:30
Çorum FK'dan güzel açılış! Çorum FK'dan güzel açılış! 00:30
Daha Eski
Bodrum'da puanlar paylaşıldı! Bodrum'da puanlar paylaşıldı! 00:30
Vanspor'dan müthiş dönüş! Vanspor'dan müthiş dönüş! 00:29
Çorum FK'dan güzel açılış! Çorum FK'dan güzel açılış! 00:27
F.Bahçe'de flaş gelişme! Zinchenko... F.Bahçe'de flaş gelişme! Zinchenko... 00:24
Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için... Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için... 00:24
F.Bahçe'den transferde büyük sürpriz! F.Bahçe'den transferde büyük sürpriz! 00:24