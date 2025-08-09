Kulüpler Birliği’nden yabancı sınırı talebi! TFF’ye resmi başvuru yapıldı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu resmen başladı. Transfer dönemi henüz kapanmamışken takımlar kadrolarını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. 14 yabancı kontenjanı çerçevesinde hareket eden Süper Lig kulüplerinin, bu kuralın değiştirilmesi yönünde dikkat çeken bir talepte bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar…

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 10:06
Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz gün TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Riva'da ziyaret etti. İki başkan, gündemdeki önemli konular üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Kulüpler Birliği yabancı oyuncu kuralının yeniden değerlendirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yaptı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda kulüplerin büyük bölümü, mevcut yabancı futbolcu sayısında sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Başkanlık seçimi öncesinde masaya yatırılan konuda, sakatlığı süren yabancı oyuncuların fazlalığı ve uzun süreli sözleşmeler nedeniyle ortaya çıkan sorunlar öne çıktı. Kulüpler, mevcut 14 yabancı (12+2002 ve sonrası doğumlu 2 futbolcu) sınırının 16'ya çıkarılmasını talep etti.

Özellikle Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Kocaelispor, Eyüpspor, Gaziantep FK ve Başakşehir bu talebe destek verdi. Resmi başvuru federasyona iletilirken TFF Yönetim Kurulu'nun önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda konuyu karara bağlaması bekleniyor.

Şu an itibarıyla Süper Lig'de 4 büyüklerin yabancı oyuncu sayıları ise şöyle: Beşiktaş 16, Galatasaray 15, Fenerbahçe 17, Trabzonspor 14.

