Kulüpler Birliği’nden yabancı sınırı talebi! TFF’ye resmi başvuru yapıldı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz gün TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Riva'da ziyaret etti. İki başkan, gündemdeki önemli konular üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Kulüpler Birliği yabancı oyuncu kuralının yeniden değerlendirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yaptı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda kulüplerin büyük bölümü, mevcut yabancı futbolcu sayısında sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Başkanlık seçimi öncesinde masaya yatırılan konuda, sakatlığı süren yabancı oyuncuların fazlalığı ve uzun süreli sözleşmeler nedeniyle ortaya çıkan sorunlar öne çıktı. Kulüpler, mevcut 14 yabancı (12+2002 ve sonrası doğumlu 2 futbolcu) sınırının 16'ya çıkarılmasını talep etti.

Özellikle Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Kocaelispor, Eyüpspor, Gaziantep FK ve Başakşehir bu talebe destek verdi. Resmi başvuru federasyona iletilirken TFF Yönetim Kurulu'nun önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda konuyu karara bağlaması bekleniyor.

Şu an itibarıyla Süper Lig'de 4 büyüklerin yabancı oyuncu sayıları ise şöyle: Beşiktaş 16, Galatasaray 15, Fenerbahçe 17, Trabzonspor 14.