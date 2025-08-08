Fenerbahçe ve Galatasaray kombine bilet fiyatında Avrupa'nın zirvesinde

CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 11:33
Fenerbahçe'nin en pahalı kombine bilet fiyatı (455 bin lira), Premier Lig'deki en pahalı bilet fiyatı olan 129 bin liradan 3,5 kat fazla durumda - İngiltere Premier Lig'in "Büyük Altılı" olarak adlandırılan kulüpleri Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham'ın en pahalı kombine bilet fiyatları bile Fenerbahçe ve Galatasaray'dan düşük kaldı - UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fransız ekibi PSG'nin bu sezonki en pahalı kombine bilet fiyatı, Fenerbahçe'den 7, Galatasaray'dan ise 3 kat daha ucuz durumda - Avrupa'da öne çıkan kulüplerinden Real Madrid, Barcelona, Juventus ve Inter'in en ucuz kombine bilet fiyatı, 14-15 bin liraya denk gelirken, Galatasaray'da 24 bin lira, Fenerbahçe'de 20 bin 500 lira ile bu kulüplerden daha yüksek seviyede

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezonki en pahalı kombine bilet fiyatları, Avrupa'nın tüm kulüplerini geride bırakarak zirvede yer aldı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesi kulüpler kombine kartlarını satışa sunarken Fenerbahçe ve Galatasaray, en pahalı kombine bilet fiyatında Avrupa'nın tüm kulüplerini geride bıraktı. Fenerbahçe'de maraton alt E Blok ve Fenerium alt E blok, 455 bin liralık fiyatlarıyla, son 2 sezonda olduğu gibi bu sezon da en pahalı kombine konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertli kulüp, bu sezon için en pahalı kombine fiyatını 455 bin lira olarak belirlerken bu rakam, Avrupa'nın en pahalı kombine bilet fiyatı oldu. Fenerbahçe'de Maraton alt E blok ve Fenerium alt E blok biletleri bu sezon 130 bin lira zamlanarak 455 bin liradan satıldı.

Galatasaray'ın en pahalı kombine fiyatı ise 180 bin lira olurken, sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da 2. sırada yer aldı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı, en pahalı kombine fiyatında Avrupa'nın 5 büyük ligindeki kulüplerden Milan, Inter, Tottenham ve Inter gibi kulüpler izledi.

Beşiktaş, sezonluk en pahalı kombine bilet fiyatı, Arsenal ile aynı şekilde 115 bin lira olurken Juventus ve Real Madrid ile de benzer düzeylerde bulunuyor.

Trabzonspor'un en pahalı kombine bilet fiyatı (90 bin lira) ise Manchester City (87 bin lira), PSG (63 bin lira) ve Barcelona'dan (39 bin lira) daha fazla.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda dört büyüklerin sezonluk (öğrenci, engelli ya da 65 yaş üstü dışında) en ucuz ve en pahalı kombine bilet fiyatları (TL) şu şekilde:

Takım

En ucuz kombine

En pahalı kombine

Fenerbahçe

20 bin 500

455 bin

Galatasaray

24 bin

180 bin

Beşiktaş

19 bin

115 bin

Trabzonspor

6 bin

90 bin

İngiltere Premier Lig'in "Büyük Altılı" olarak adlandırılan dev kulüpleri Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham'ın en pahalı kombine bilet fiyatları bile Fenerbahçe ve Galatasaray'dan düşük kaldı.

Fenerbahçe'de bu sezon 130 bin lira zamlanarak 455 bin liraya çıkan kulübün en pahalı kombine bilet fiyatı, "Büyük Altılı"nın sezonluk en pahalı kombine bilet fiyatlarından daha yüksek durumda.

İngiltere Premier Lig'in "Büyük Altılı" olarak adlandırılan dev kulüplerinin indirimli sezonluk biletleri (öğrenci, engelli ve 63 yaş üstü gibi) dışında en ucuz ve en pahalı kombine bilet fiyatları:

Premier Lig TakımıEn ucuz kombine (Sterlin)En ucuz kombine (TL)En pahalı kombine (Sterlin)En pahalı kombine (TL)
Tottenham

856

47 bin2367129 bin
Arsenal

1127

61 bin2112115 bin
Manchester City54029 bin160087 bin
Manchester United57931 bin112161 bin
Chelsea70038 bin109559 bin
Liverpool71339 bin90449 bin

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fransız ekibi PSG'nin bu sezonki en pahalı kombine bilet fiyatı, Fenerbahçe'den 7, Galatasaray'dan ise 3 kat daha ucuz durumda bulunuyor.

Avrupa'da öne çıkan kulüplerinden Real Madrid, Barcelona, Juventus ve Inter'in en ucuz kombine bilet fiyatı ise 14-15 bin liraya denk gelirken Galatasaray'da en ucuz kombine bilet 24 bin lira, Fenerbahçe'de ise öğrenci bileti dışında 20 bin 500 lira ile daha yüksek seviyede bulunuyor.

Avrupa'nın Premier Lig dışındaki 4 büyük liginde bazı öne çıkan kulüplerin indirimli dışındaki sezonluk en ucuz ve en pahalı kombine bilet fiyatları şu şekilde:

TakımÜlke ve LigEn ucuz kombine (Avro)En ucuz kombine (TL)En pahalı kombine (Avro)En pahalı kombine (TL)
Milanİtalya Serie A43020 bin2800133 bin
Interİtalya Serie A32515 bin2650126 bin
Napoliİtalya Serie A40519 bin2580123 bin
Juventusİtalya Serie A32515 bin2500119 bin
Real Madridİspanya LaLiga29614 bin2390113 bin
PSGFransa Ligue 146022 bin132063 bin
Borussia DortmundAlmanya Bundesliga57027 bin112053 bin
Barcelonaİspanya LaLiga28514 bin82839 bin

