CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Macaristan maçı kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Macaristan maçı kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu üçüncü maçı için Macaristan'a gitti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 11:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Macaristan maçı kadrosu belli oldu

Ay-yıldızlılar, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Macaristan'a konuk olacak. Macaristan'ın Nyiregyhaza kentindeki Continental Arena'da oynanacak müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Macaristan maçı kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler

Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Liberolar: Beytullah Hatipoğlu, Abdulsamet Yalçın

F.Bahçe Kerem'i böyle açıklayacak! Çocukluk fotoğrafları...
En-Nesyri'ye Ada'dan dev teklif!
DİĞER
Anlaşma tamam, Galatasaray'ın yıldızı ayrılıyor! İşte Cimbom'un kazanacağı bonservis bedeli...
Diyarbakır'dan petrol fışkıracak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: 6 milyar varil
İrlanda basınından flaş Beşiktaş yorumu!
G.Saray'dan scout transferi! 2005 doğumlu genç yıldız geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe'de Romulo için geri sayım! Göztepe'de Romulo için geri sayım! 12:20
G.Saray maçının VAR hakemi açıklandı! G.Saray maçının VAR hakemi açıklandı! 12:17
Ümraniyespor - Manisa FK maçı hangi kanalda? Ümraniyespor - Manisa FK maçı hangi kanalda? 11:47
Filenin Efeleri'nde kadro belli oldu! Filenin Efeleri'nde kadro belli oldu! 11:44
F.Bahçe Kerem'i böyle açıklayacak! Çocukluk fotoğrafları... F.Bahçe Kerem'i böyle açıklayacak! Çocukluk fotoğrafları... 11:34
F.Bahçe ve G.Saray Avrupa'nın zirvesinde! F.Bahçe ve G.Saray Avrupa'nın zirvesinde! 11:33
Daha Eski
İrlanda basınından flaş Beşiktaş yorumu! İrlanda basınından flaş Beşiktaş yorumu! 11:20
Türüç'ün hedefi Avrupa'da çeyrek final! Türüç'ün hedefi Avrupa'da çeyrek final! 11:10
En-Nesyri'ye Ada'dan dev teklif! En-Nesyri'ye Ada'dan dev teklif! 10:48
G.Saray'a Donnarumma müjdesi! G.Saray'a Donnarumma müjdesi! 09:57
Gaziantep FK - Galatasaray maçı yayın bilgisi! Gaziantep FK - Galatasaray maçı yayın bilgisi! 09:56
Asensio'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran hareket! Asensio'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran hareket! 09:30