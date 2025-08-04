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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig 10’nun adı Maziz

10’nun adı Maziz

Belçika Süper Lig’inde Leuven’de oynayan 27 yaşındaki Maziz’i radarına alan Körfez ekibi, kontratının son yılına giren tecrübeli yıldıza yeşil-siyahlı forma giydirmeye kararlı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
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10’nun adı Maziz

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, üç bölgeye daha takviye yapmak istiyor. Kocaeli ekibi, teknik direktör Selçuk Şahin'in raporu doğrultusunda önceliği 10 numara transferine verdi. Körfez ekibi, 10 numaraya yapacağı takviye için rotasını Belçika'ya çevirdi. Kocaelispor, Belçika Süper Ligi'nde Leuven'de oynayan Youssef Maziz'i radarına aldı.

GOLLE BAŞLADI

Kadrosunu 9 yeni isimle güçlendiren yeşil-siyahlılar, 10 numaraya yapacağı 10. transferin Maziz olması için tüm şartlarını zorluyor. Kontratının son yılındaki tecrübeli maestro, yeni başlayan Belçika Süper Lig'inde 2-2 sona eren Charleroi maçında 2. gole imza atıp skor katkısıyla başladı. Geçen sezon ise forma giydiği 40 maçta 4 gol, 4 asistle dikkatleri üzerine çekti. Körfez temsilcisi, 10 numaranın dışında stoper ve kanat takviyesiyle transferi tamamlamak istiyor.

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