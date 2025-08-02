Yeni sol bek Dursun

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği, kadrosunu yeni transferlerle güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, son olarak Antalyaspor forması giyen sol bek Abdurrahim Dursun'u da renklerine bağladı. Başkent ekibi, 26 yaşındaki sol bek ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon Akdeniz temsilcisinde forma giydiği 22 karşılaşmada 2 asist katkısı sağladı. Abdurrahim Dursun, daha önce 1461 Trabzon, Trabzonspor, Kırklarelispor, Bandırmaspor, Boluspor, Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü'nde de forma giydi.