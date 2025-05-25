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Haberler Süper Lig RAMS Başakşehir-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Başakşehir ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Ligi 5. sırada tamamlamayı garantileyen turuncu-lacivertliler, küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Çağdaş Atan yönetiminde etkili bir oyun ortaya koymayı hedefleyen Başakşehir ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. 34 hafta sonunda 54 puan toplayan İstanbul ekibi, kritik karşılaşma sonunda puanını 57'ye çıkartmayı hedefliyor. Bu sezon zor zamanlar geçiren Mavi Şimşekler ise eksi 2 puanla ligin son sırasına demir atmış durumda. Peki, RAMS Başakşehir-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 11:01
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RAMS Başakşehir-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir-Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Başakşehir ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Ligi 5. sırada tamamlamayı garantileyen İstanbul ekibi ile küme düşmesi kesinleşen Adana temsilcisinin mücadelesi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Çağdaş Atan yönetiminde sonu etkili bir performansla kapatmayı hedefleyen turuncu-lacivertliler, Mavi Şimşekler karşısında hata yapmak istemiyor. 34 hafta sonunda 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Başakşehir'in 54 puanı bulunuyor. Eksi 2 puanla ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almanın yollarını arayacak. Peki, RAMS Başakşehir-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS BAŞAKŞEHİR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir-Adana Demirspor maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 4 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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