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Haberler Süper Lig Konyaspor-Alanyaspor maçı izle | Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor-Alanyaspor maçı izle | Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Tümosan Konyaspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Kümede kalma yarışında kritik haftalara girilirken, Joao Pereira ve öğrencileri zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. 39 puanla 15. sırada yer alan Alanya temsilcisi, kritik karşılaşmayı kazanarak kümede kalma yolunda rahat bir nefes almayı amaçlıyor. Recep Uçar yönetiminde son haftalarda önemli bir çıkış yakalayan Konyaspor ise 10. sıraya kadar yükseldi. Üst üste gelen galibiyetlere bir yenisini daha eklemeyi hedefleyen yeşil-beyazlılar, turuncu-yeşilliler karşısında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 10:23
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Konyaspor-Alanyaspor maçı izle | Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Tümosan Konyaspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Kümede kalma yarışını doğrudan ilgilendirecek karşılaşma hata yapmak istemeyen Alanyaspor, zorlu deplasmanda kazanarak rahat bir nefes almayı amaçlıyor. Joao Pereira yönetiminde son 5 haftada 8 puan toplayan turuncu-yeşilliler, 39 puanla 15. sırada yer alıyor. Recep Uçar yönetiminde son haftaların forma takımlarından biri olmayı başaran Konyaspor ise güçlü rakibine karşı çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. 46 puanla 10. sırada bulunan yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜMOSAN KONYASPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports MAX 2 ve beIN Sports 4 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Bazoer, Calusic, Guilherme, Jevtovic, Oğulcan, Morten, Ndao, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Fatih, Janvier, Richard, Hadergjonaj, Yusuf, Hwang, Cordova, Sporar

İKİ TAKIM ARASINDA 34. RANDEVU

Tarihleri boyunca 33 defa karşı karşıya gelen Konyaspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 37. haftasında 37. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 15 karşılaşmayı yeşil-beyazlılar kazanırken, 13 mücadeleyi de turuncu-yeşilliler üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konyaspor-Alanyaspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Reşat Onur Coşkunses üstlenecek.

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