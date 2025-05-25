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Haberler Süper Lig Kayserispor-Bodrum FK MAÇI CANLI İZLE | Bellona Kayserispor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor-Bodrum FK MAÇI CANLI İZLE | Bellona Kayserispor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Bellona Kayserispor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Kümede kalma yarışında hata yapma lüksü bulunmayan Bodrum FK, zorlu Kayserispor deplasmanında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Jose Morais yönetiminde son 5 haftada galibiyet alamayan deplasman takımı, 36 puanla 16. sırada yer alıyor. Sergej Jalirovic'in göreve gelmesinin ardından sezonun en çok puan kazanan takımlarından biri olan Kayserispor ise bitime iki hafta kala taraftarı önünde kazanmak istiyor. Sezonu moralli bir şekilde kapatmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, 44 puanla 12. sırada bulunuyor. Peki, Bellona Kayserispor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 10:45
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Kayserispor-Bodrum FK MAÇI CANLI İZLE | Bellona Kayserispor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bellona Kayserispor-Sipay Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Bellona Kayserispor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Kümede kalma mücadelesi veren Jose Morais'in öğrencileri, ligin bitimine iki hafta kala hata yapmak istemiyor. Kalan maçlarını kazanarak umutlarını sürdürmeyi amaçlayan Bodrum FK, bu sezon oynadığı 34 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Sergej Jakirovic'in göreve gelmesinin ardından sezonun en çok puan toplayan takımlarından biri olmayı başaran Kayserispor ise sahasında oynayacağı maçta 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından ligi moralli kapatmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, 44 puanla 12. sırada bulunuyor. Peki, Bellona Kayserispor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BELLONA KAYSERİSPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor-Sipay Bodrum FK maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports MAX 1 ve beIN Sports 4 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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