Hedef dört puan

Süper Lig'de G.Saray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözler artık kümede kalma mücadelesine çevrildi. Adana Demir ve Hatay'ın ardından geçen hafta küme düşen diğer takım Sivas oldu. Kalan iki haftada lige veda edecek son takım da belli olacak. Bodrum ya da Alanya'dan birisi veda etmeye hazırlanıyor. İkili averajı rakibine kaptıran Alanya'nın son 2 haftada 3 puanlık bir üstünlüğü var. Bu yüzden Alanya kalan son 2 haftada 4 puan alırsa rakibinin sonuçlarına bakmadan ligde kalacak. Bu hafta ligde kalmayı garantileyen Konya'ya gidecek olan Alanyaspor, son haftada ise küme düşen Sivasspor'u konuk edecek.