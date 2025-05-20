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Hasret bitti

Sivasspor’u yenen Samsunspor, Beşiktaş’ın Alanya ile berabere kalmasının ardından üçüncü sıraya yerleşti. Kırmızı-beyazlılar, 27 yıl sonra da Avrupa hasretini bitirdi. Hedef; play-off’lar

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 06:51
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Hasret bitti

Thomas Reis önderliğinde sezona giren Samsunspor, transfer tahtasının kapalı olmasına rağmen sergilediği performansla takdir topladı. Başarılı bir sezon geçiren kırmızı-beyazlılar, Pazar günü Beşiktaş'ın Alanya'da puan kaybetmesiyle yeniden üçüncü sıraya yerleşti. Sivasspor karşısında alınan galibiyetin ardından puanını 60'a çıkaran ve son iki haftaya avantajlı giren ve 27 yıl sonra Avrupa kupaları hasretine son veren Samsunspor, ligi üçüncü basamakta bitirip, Avrupa Ligi'ne play-off basamağından girmek istiyor.

Samsunspor, son iki haftada yerini kaybederse; Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak. Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak isteyen Samsunspor, daha önce Balkan Kupası ve Intertoto Kupası'nda mücadele etmişti. En son 1998'de Avrupa'da maça çıkan Karadeniz ekibi, bu sezon ligde oynadığı 34 maçta kalesinde 38 gol görürken 51 kez rakip fileleri havalandırdı. Marius Mouandilmadji, 9 golle takımı adına tabelayı en fazla değiştiren isim oldu. Dimata, Holse ve Soner 7'şer gol sevinci yaşadı.

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