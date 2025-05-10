TS-GS CANLI | Trabzonspor-Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası final maçı öncesi ligde kozlarını paylaşacak takımlar, 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Okan Buruk yönetiminde üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, son 4 lig maçında 4 puan alması durumunda 5. yıldızını kazanacak. Heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemeyen Cimbom, Fenerbahçe'nin kazandığı haftada puan farkını tekrar 8'e çıkartmayı amaçlıyor. 83 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Fatih Tekke yönetiminde son 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Trabzonspor ise derbide kazanmanın yollarını arayacak. İç saha avantajını kullanmayı hedefleyen Fırtına 46 puanla 8. sırada bulunuyor. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçı 10 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Okay, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Sikan, Zubkov, Visca, Simon Banza

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Victor Osimhen

OSIMHEN'DEN KARİYER SEZONU

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerindeki en fazla gol attığı sezonu yaşıyor. En golcü sezonunu 2022-23'te Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı. Ligin 34. haftasındaki Net Global Sivasspor müsabakasını 2 golle tamamlayan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 37. resmi maçta 33 gole ulaştı. 26 yaşındaki santrfor, böylelikle 2022-23 sezonunu geçerek kariyer rekorunu kırdı.

DERBİDE TEK HEDEF GALİBİYET

Trabzonspor derbisi öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemiyor. 3 puan alarak yoluna devam etmeyi amaçlayan Cimbom, kalan 3 maçta önemli bir avantajın sahibi olmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, zorlu Karadeniz deplasmanında etkili bir oyun ortaya koyarak, Fenerbahçe'nin kazandığı haftada tekrar puan farkını 8'e çıkartmayı hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk önderliğinde üst üste 3. şampiyonluğunu kutlamak isteyen Galatasaray'ın kritik maçta nasıl performans göstereceği heyecanla bekleniyor.

SON HAFTALARIN GOLCÜSÜ TORREIRA

Galatasaray'da son haftaların skorer ismi Lucas Torreira, attığı gollerle takımını rahatlatıyor. Torreira, bu sezon Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol atarak kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor. Ligde çıktığı son 5 maçın 4'ünde birer kez fileleri havalandıran Torreira, şampiyonluk yarışında alınan galibiyetlere golleriyle de katkı verdi.

MUSLERA'NIN GÖZÜ REKORDA

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sezonu çifte kupayla tamamlaması durumunda Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan ismi olacak. Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de son 4 haftaya 8 puan önde lider girerken Ziraat Türkiye Kupası'nda da final mücadelesine çıkacak. Galatasaray, ligde 4 puan alması halinde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin alacağı skorlara bakmaksızın şampiyonluğu ilan edecek. Uruguaylı file bekçisi, böylece Türk futbolunda en çok kupa kazanan futbolcu olan Bülent Korkmaz'ın (18) rekorunu egale edecek.

Okan Buruk'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda ise 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Trabzonspor ile final maçına çıkacak. Muslera, bu kulvarda da şampiyonluğa ulaşılması halinde Türkiye kariyerindeki kupa sayısını 19'a taşıyarak Korkmaz'ı geçecek.

TÜRKİYE KUPASI'NDA GALATASARAY, SÜPER KUPA'DA TRABZONSPOR

Türkiye Kupası Finali'nde 14 Mayıs Çarşamba günü yeniden karşı karşıya gelecek olan iki ezeli rakip, Türkiye Kupası'nda daha önce 19 kez birbirine rakip oldu. Bu maçlarda Galatasaray'ın 10, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunurken 3 maç da berabere sonuçlandı. Süper Kupa'da ise iki ezeli rakip sadece 1 kez karşı karşıya geldi. 1976 yılında Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçı da Trabzonspor 2-1 kazanarak kupaya uzanan takım olmuştu.

İKİ TAKIM ARASINDA 104. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, ligde yarın 104. kez karşılaşacak. Ligde daha önce yapılan 103 karşılaşmanın 46'sını Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.

Süper Lig maçlarında Galatasaray 140, Trabzonspor ise 119 gol attı.

GALATASARAY TRABZON'DA KAYBETMİYOR

Galatasaray, Karadeniz temsilcisine konuk olduğu son 5 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Trabzon'da son yenilgisini 2018-2019 sezonunda 4-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

KARADENİZ'DEKİ LİG MAÇLARI

Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 2 farkla önünde yer alıyor. Trabzonspor, evindeki 51 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 18 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 13 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 8'i Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 62 golüne, Galatasaray da 66 golle karşılık verdi.

CİMBOM SON 4 MAÇTA ÜSTÜN

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile yaptığı son 4 maçı da galip tamamladı. Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 4 müsabakada da yenmeyi başardı. Cimbom söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1 ve 4-3'lük galibiyetler elde etti.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'de deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı. Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

FATİH TEKKE'NİN İÇ SAHA PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Fatih Tekke yönetiminde Papara Park'ta hiç mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yı 3-2, yarı finalinde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükseldi. Ligde ise Göztepe ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u 2-0, Corendon Alanyaspor'u 4-3 yendi.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Batuhan Kolak üstlenecek.

Derbinin VAR koltuğunda Hollandalı hakem Erwin Blank yer alacak. AVAR'da ise Anıl Usta görev yapacak.