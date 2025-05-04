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Haberler Süper Lig Samsunspor-Eyüpspor maçı izle | Reeder Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-Eyüpspor maçı izle | Reeder Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Reeder Samsunspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Avrupa'da mücadele etmek isteyen iki takımın mücadelesinde Karadeniz temsilcisi hata yapmak istemiyor. 5 haftalık aranın ardından geçtiğimiz hafta 3 puan alan kırmızı-beyazlılar 54 puanla 3. sırada yer alıyor. Arda Turan yönetiminde bu sezon ilk defa Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor ise başarılı geçen yılı Avrupa kupalarına giderek taçlandırmak istiyor. 50 puanla 6. sırada bulunan eflatun-sarılılar, zorlu Samsun deplasmanında galibiyet almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Reeder Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 12:32
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Samsunspor-Eyüpspor maçı izle | Reeder Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Reeder Samsunspor-İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Reeder Samsunspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında sahne almak isteyen iki takımın mücadelesinde kimin kazanacağı merakla bekleniyor. Heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemeyen Samsunspor, iç saha avantajını kullanmak istiyor. Thomas Reis yönetiminde başarılı bir sezon geçiren kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Bodrum FK'yı 2-1 mağlup ederek 5 haftalık galibiyet hasretine son vermişti. Arda Turan önderliğinde Süper Lig'e çıkan ve ilk sezonunda etkili bir performans ortaya koyan Eyüpspor ise Avrupa'da sahne almayı hedefliyor. 50 puanla 6. sırada bulunan eflatun-sarılılar, güçlü rakibine karşı kazanarak son 2 haftada alınan mağlubiyetleri unutturmak istiyor. Peki, Reeder Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REEDER SAMSUNSPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Reeder Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

REEDER SAMSUNSPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Yunus Emre, Soner, Schindler, Bola, Ntcham, Hole, Emre, Dimata

İkas Eyüpspor: Berke, Vezo, Robin, Claro, Caner, Yalçın, Emre, Melih, Emre Mor, Ampem, Thiam

SAMSUNSPOR İLE EYÜPSPOR ARASINDA 11. RANDEVU

Tarihleri boyunca 10 defa karşı karşıya gelen Samsunspor ile Eyüpspor, Süper Lig'in 34. haftasında 11. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 4 karşılaşmayı kırmızı-beyazlılar kazanırken, 1 mücadeleyi de eflatun-sarılılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Reeder Samsunspor-İkas Eyüpspor maçının hakemi Muhammet Ali Metoğlu oldu. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Kısalı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Melih Kurt üstlenecek.

Kritik karşılaşmanın VAR koltuğunda Istvan Vad yer alacak. AVAR'da ise Ogün Kamancı görev yapacak.

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