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Haberler Süper Lig Adana Demirspor-Göztepe | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Adana Demirspor-Göztepe | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 18:48
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Adana Demirspor-Göztepe | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR-GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER

Adana Demirspor: Deniz, Bünyamin, Tolga, Burhan, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Tayfun, Ozan, Ali Yavuz, Yusuf.

Göztepe: Lis, Taha, Koray, Furkan, Nielsen, Dennis, Ahmed, Nazım, Tijanic, Kubilay, Romulo.

ADANA DEMİRSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor-Göztepe mücadelesi 4 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başladı. Maç beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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