Adana Demirspor-Göztepe | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
ADANA DEMİRSPOR-GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER
Adana Demirspor: Deniz, Bünyamin, Tolga, Burhan, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Tayfun, Ozan, Ali Yavuz, Yusuf.
Göztepe: Lis, Taha, Koray, Furkan, Nielsen, Dennis, Ahmed, Nazım, Tijanic, Kubilay, Romulo.
ADANA DEMİRSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor-Göztepe mücadelesi 4 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başladı. Maç beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.