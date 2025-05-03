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Haberler Süper Lig Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak 4 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 12:39
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Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak 4 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında bugün 4 maç oynanacak. Galatasaray'ın saat 19.00'da konuk edeceği Sivasspor karşılaşmasını hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Reşat Onur Coşkunses olacak. Söz konusu karşılaşmanın VAR koltuğunda Pawel Malec oturacak. AVAR'da Ogün Kamacı eşlik edecek.

Alanyaspor, saat 16.00'da Kayserispor'u konuk edecek. Hakem Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı mücadelede Bersan Duran ve Samet Çavuş yardımcılıklarını yapacak. Maçın 4. hakemi Raşit Yorgancılar olacak. Bu karşılaşmanın VAR koltuğunda Istvan Vad oturacak. AVAR'da Arda Kardeşler eşlik edecek.

Günün diğer karşılaşması Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK arasında oynanacak. Mehmet Türkmen'in yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Anıl Usta yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Süleyman Bahadır olacak. VAR koltuğunda da Javier Alberola Rojas, AVAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.

Hatayspor ile Başakşehir saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. Hakem Ali Yılmaz'ın düdük çalacağı mücadelede Samet Çiçek ile Bilal Gölen yardımcı hakem olarak sahaya çıkacak. Yunus Dursun'un 4. hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın VAR koltuğunda Fabio Melo oturacak. AVAR'da Davut Dakul Çelik eşlik edecek.

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