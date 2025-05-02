Onvo Antalyaspor - Tümosan Konyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Onvo Antalyaspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen Akdeniz temsilcisi, rahat bir nefes almak istiyor. 40 puanla 13. sıraya kadar gerileyen Emre Belözoğlu'nun öğrencileri beklenmedik düşüşün ardından bir an önce çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Recep Uçar yönetiminde üst sıralara çıkmayı sürdüren Konyaspor ise ligde oynadığı son 3 maçı da kazanmasını bildi. Yeşil-beyazlılar, ligi üst sıralarda tamamlamak istiyor. 43 puanla 9. sırada yer alan Konyaspor, heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemiyor.

MAÇIN 11'LERİ

Onvo Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Thalisson, Abdurrahim, Safuri, Erdal, Van de Streek, Kaluzinski, Samudio, Larsson

Tümosan Konyaspor: Slowik, Ndao, Uğurcan, Adil, Guilherme, Jevtovic, Melih, Prip, Pedrinho, Yusuf, Kramer

ONVO ANTALYASPOR - TÜMOSAN KONYASPOR KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

ANTALYASPOR İLE KONYASPOR ARASINDA 54. RANDEVU

Tarihleri boyunca 53 defa karşı karşıya gelen Antalyaspor ile Konyaspor, Süper Lig'in 34. haftasında 54. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 13 karşılaşmayı Akdeniz ekibi kazanırken, 19 mücadeleyi de yeşil-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 21 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

ONVO ANTALYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Onvo Antalyaspor-Tümosan Konyaspor maçı 2 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de başladı. beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.