Göztepe-RAMS Başakşehir | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GÖZTEPE-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ:
Göztepe: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Furkan, İsmail, Dennis, Doğan, Tijanic, Kubilay, Romulo.
RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Duarte, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnic, Figueiredo.
GÖZTEPE-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Göztepe-RAMS Başakşehir maçı 28 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'da başladı. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.