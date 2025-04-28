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Haberler Süper Lig Göztepe-RAMS Başakşehir | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Göztepe-RAMS Başakşehir | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig’de 33. haftanın kapanış maçında Göztepe, sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 19:54
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Göztepe-RAMS Başakşehir | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GÖZTEPE-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ:

Göztepe: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Furkan, İsmail, Dennis, Doğan, Tijanic, Kubilay, Romulo.

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Duarte, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnic, Figueiredo.

GÖZTEPE-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe-RAMS Başakşehir maçı 28 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'da başladı. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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