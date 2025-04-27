İkas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan: Daha rekabetçi bir oyun isterdik

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden İkas Eyüpspor, mücadeleden 5-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından İkas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan açıklamalarda bulundu. İşte Arda Turan'ın karşılaşmaya dair değerlendirmeleri...

"GALATASARAY'A KARŞI DAHA REKABETÇİ BİR OYUN İSTERDİK"

"Uzun zaman sonra çalışmadığımız kadar duran top çalıştık. Galatasaray çok etkili bir takım duran toplarda. Duran topla çok maç çözmüşlerdir. Oyun olarak da güçlüler. İkinci yarıya fena başlamadık ama ilk yarıdan sonra... Futbolda böyle günler var. Galatasaray'a karşı daha rekabetçi bir oyun isterdik ama bu olmadı. Böyle maçlardan sonra zor ama buraya gelerek üzüntümüzü belli etmek istedik. Avrupa için hala şansımız var, oyuncularımın sonuna kadar kovalamaları gerekiyor. Bugünkü oyun zor ama nasıl oynadığımızı hatırlamamız gerekiyor. Bunun için tekrar uğraşacağız. Bizim için kolay bir süreç değil ama toparlanmak için elimizden geleni yapacağız."

TARAFTARIN TEPKİSİ HAKKINDA

"Taraftarlara ve oyunculara her zaman şunu söylüyorum; Eyüpspor, 50 puanda. Bugünler özel günler. Bunların keyfini çıkartmak lazım. Sahanın içine bakmak lazım. Tepkiler sanırım bizimle ilgili, oyunla ilgili değildi. Biz güzellikler için buradayız. Bugün bunu başaramadık. Kendi adımıza üzgünüz. Böyle mağlubiyetlerden sonra reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Hedefsiz kalmamamız gerekiyor. Yaptığımız şey, çok özel bir şey. Oyun olarak bugün hiçbir şeyden memnun değilim."