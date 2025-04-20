Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen Karadeniz ekibi, küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Güçlü rakibi karşısında 3 puan almanın hesaplarını yapan İlhan Palut'un öğrencileri, son 4 haftada sadece 1 puan toplayabildi. 34 puanla 15. sırada yer alan Rizespor, Bodrum FK'nın kaybettiği haftada üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Arda Turan yönetiminde bu sezon ilk defa Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor ise gösterdiği performansla futbolseverlerden tam not aldı. 30 hafta sonunda 50 puan toplayarak, 4. sırada bulunan İstanbul temsilcisi, zorlu deplasmanda kazanması durumunda maç fazlasıyla Samsunspor'un önüne geçecek.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Alikulov, Berkay, Olawoyin, Akintola, Jurecka, Sowe.

İkas Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Umut Meraş, Vezo, Melih, Yalçın, Tayfur, Emre Akbaba, Ampem, Umut Bozok.

Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ÇAYKUR RİZESPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçı 20 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başladı.

ÇAYKUR RİZESPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

RİZESPOR İLE EYÜPSPOR ARASINDA 10. RANDEVU

Tarihleri boyunca 9 defa karşı karşıya gelen Rizespor ile Eyüpspor, Süper Lig'in 32. haftasında 10. kez rakip oldular. Daha önce oynanan 4 karşılaşmayı Karadeniz temsilcisi kazanırken, 2 mücadeleyi de İstanbul ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçının hakemi Ümit Öztürk oldu. Öztürk'ün yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Mert Bulut yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Turgut Doman üstlendi.