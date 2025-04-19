Kasımpaşa-Net Global Sivasspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 32. hafta müsabakasında Kasımpaşa ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geliyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Rodrigues, Espinoza, Cafu, Aytaç, Ben Ouanes, Can, Fall, Da Costa.
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Turgunboev, Sonko, Camara, Uğur, Tolga, Moutoussamy, Efkan, Bekir Turaç, Simic, Manaj.
Kasımpaşa - Net Global Sivasspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilrsiniz...
KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kasımpaşa - Sivasspor maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.