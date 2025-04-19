CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Kasımpaşa-Net Global Sivasspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Kasımpaşa-Net Global Sivasspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Kasımpaşa ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Kasımpaşa-Net Global Sivasspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 13:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kasımpaşa-Net Global Sivasspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 32. hafta müsabakasında Kasımpaşa ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geliyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Rodrigues, Espinoza, Cafu, Aytaç, Ben Ouanes, Can, Fall, Da Costa.

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Turgunboev, Sonko, Camara, Uğur, Tolga, Moutoussamy, Efkan, Bekir Turaç, Simic, Manaj.

Kasımpaşa - Net Global Sivasspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilrsiniz...

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Sivasspor maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Beklentileri karşılayamadı! F.Bahçe'ye geri dönüyor
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi!
DİĞER
Fenerbahçe'ye flaş transfer önerisi! Galatasaray'ın gözdesiydi | Ayrılıklar yaşanırsa atağa geçilecek...
İtirafçı olan Murat Abbas "yolsuzluk" tezgahını anlattı! İfadesinde kimlerin ismini verdi? Yine o ekip... Operasyon öncesi gizli toplantı
Fenerbahçe'ye Kim Min-jae'den kötü haber!
Mourinho'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lecce - Como maçı ne zaman? Lecce - Como maçı ne zaman? 13:19
Adana Demirspor - Trabzonspor maçı yayın bilgisi! Adana Demirspor - Trabzonspor maçı yayın bilgisi! 13:06
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 12:49
7. Etnospor Forumu Rusya'nın St. Petersburg kentinde başlıyor! 7. Etnospor Forumu Rusya'nın St. Petersburg kentinde başlıyor! 12:47
F.Bahçe'den Mert Hakan açıklaması! F.Bahçe'den Mert Hakan açıklaması! 12:26
Mourinho'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i Mourinho'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i 12:22
Daha Eski
Trabzonspor maçına Avusturyalı VAR! Trabzonspor maçına Avusturyalı VAR! 12:04
Beşiktaş maçına Alman VAR! Beşiktaş maçına Alman VAR! 12:02
Milliler 4. maçında Çin'e mağlup oldu! Milliler 4. maçında Çin'e mağlup oldu! 11:39
Union Berlin - Stuttgart maçı ne zaman? Union Berlin - Stuttgart maçı ne zaman? 11:37
Mainz - Wolfsburg maçı ne zaman? Mainz - Wolfsburg maçı ne zaman? 11:34
Kartal'dan maç sonu flaş Fenerbahçe sözleri! Kartal'dan maç sonu flaş Fenerbahçe sözleri! 11:32