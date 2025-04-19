14 yabancı sahada

TFF, yeni sezon için yabancı oyuncu sayısıyla ilgili bir açıklama yaptı. TFF'nin açıklamasına göre; kulüpler yeni sezonda kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Söz konusu 14 futbolcunun 12'si için yaş kriteri aranmayacak. Kalan iki futbolcunun ise 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu olacak. 2026- 27'de ise 14 yabancı futbolcunun en az 4'ünün 01.01.2004 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu olacak. 14'ten fazla sayıda yabancı futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig Kulüpleri, A Takım Listesine yazılmamış yabancı futbolcuları A Takım müsabakalarında oynatamayacak. Sözleşmesi devam eden, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak A Takım Listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak mavi kartlı futbolcular ile sözleşme uzatılırsa veya başka takıma transfer olursa yabancı statüsünde yer alacak.