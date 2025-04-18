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Haberler Süper Lig Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı CANLI İZLE

Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geliyor. Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 19:52 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 20:05
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Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşma, beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Meler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapıyor.

Atakaş Hatayspor, topladığı 19 puanla 18. sırada bulunuyor. 37 puanlı TÜMOSAN Konyaspor ise 12. sırada yer alıyor.

ATAKAŞ HATAYSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR İLK 11'LER

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cengiz, Abdülkadir, Matondo, Boutabba, Bamgboye, Strandberg, Aboubakar

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz, Ndao, Uğurcan, Adil, Yasir, Jevtovic, Bazoer, Pedrinho, Melih İbrahimoğlu, Yusuf, Kramer

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