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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 14:30 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 14:43
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Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

18 NİSAN CUMA

20.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Galatasaray-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen

19 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor: Ali Şansalan

16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Göztepe-Beşiktaş: Ozan Ergün

20 NİSAN PAZAR:

13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Ümit Öztürk

19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor: Oğuzhan Çakır

21 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan

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