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Haberler Süper Lig Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI İZLE

Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek. Selçuk İnan yönetiminde başarılı bir sezon geçiren ev sahibi takım, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen Gaziantep FK 39 puanla 9. sırada yer alıyor. 19 puanla 18. sırada bulunan Hatayspor ise son haftalara yaklaşırken daha fazla puan kaybı yaşamak istemiyor. Murat Şahin yönetiminde güçlü rakibine karşı 3 puan almayı amaçlayan deplasman takımı, kümede kalma umutlarını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 11:11
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Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI İZLE

Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek. Selçuk İnan yönetiminde üst sıralara çıkmayı sürdüren ev sahibi takım, küme düşme potasında yer alan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. İç saha avantajını kullanmayı amaçlayan Gaziantep FK, bu sezon oynadığı 28 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 9. sırada yer alıyor. Murat Şahin önderliğinde kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor ise zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Her maça final gözüyle bakan Akdeniz ekibi 19 puanla 18. sırada bulunuyor. Peki, Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçı 13 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

GAZİANTEP FK-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Burak Bozan, Sorescu, Arda, Semih, Husic, Maxim, Ndiaye, Ogün, Boateng, Okereke, Halil

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim, Burak, Kilama, Cemali, Görkem, Abdulkadir, Rui Pedro, Boutobba, Fernandes, Aboubakar

GAZİANTEP FK İLE HATAYSPOR ARASINDA 26. RANDEVU

Tarihleri boyunca 25 defa karşı karşıya gelen Gaziantep FK ile Atakaş Hatayaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 26. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 9 maçı kırmızı-siyahlılar kazanırken, 9 mücadeleyi de bordo-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK-Hatayspor maçının hakemi Ali Şansalan oldu. Şansalan'ın yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Gökhan Barcın yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Faruk Gültekin üstlenecek.

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