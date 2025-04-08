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Haberler Süper Lig 90+4'te kurtardı!

90+4'te kurtardı!

Göztepe, Romulo ile bir penaltıdan yararlanamadığı maçta Gaziantep FK’dan 1 puanı uzatmada kurtarabildi. İzmir temsilcisinin galibiyet hasreti 9 maça çıktı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 06:50
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90+4'te kurtardı!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK deplasmanda karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Gaziantep FK'nin golünü 48. dakikada Halil Dervişoğlu, Göztepe'nin golünü 90+4. dakikada Kubilay Kanatsızkuş kaydetti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip net şanslar bulsa da girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Ev sahibi ekipte Romulo 45. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamayınca ilk yarı golsüz sona erdi.

PUANLAR EŞİT KALDI

İkinci yarıya daha etkili başlayan Gaziantep FK 48. dakikada Halil Dervişoğlu'nun bulduğu golle 1-0 öne geçti. Göztepe oyuncu değişiklikleriyle birlikte oyunun kontrolünü eline alıp şanslar buldu ve 90+4. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un attığı golle skora eşitlik getirdi. Bu beraberlikle birlikte Gaziantep FK puanını 39'a yükseltirken, Göztepe de 39 puana çıktı. 90+4'te yıkılan Gaziantep son 7 maçta 13 puan topladı. Göztepe'nin galibiyet hasreti ise 9 maça çıktı.

KALECİ BURAK'TAN ASİST

Gaziantep kalecisi Burak Bozan, dün maça damga vuran isimlerden biriydi. 45'te Romulo'nun penaltısını kurtaran Burak, Halil Dervişoğlu'nun golünün de asistini yaptı. Genç kaleci ayrıca kritik kurtarışlara da imza attı.

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