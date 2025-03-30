Samsun'a ağır darbe

Avrupa kupalarını hedefleyen Samsunspor, alt taraftan uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa'ya evinde takıldı. İlk yarıda ev sahibinde Dimata ve Emre çerçeveyi bulamadı. Kasımpaşa'nın tek tehlikeli atağında ise Yunus'un hatalı geri pasını kapan Da Costa, kaleci Okan'la karşı karşıya çalımladıktan sonra, ayağı kayıp yere düşünce takımını mutlak bir golden etti.

PAŞA'DAN 2'DE 2

İkinci yarıda goller bulan Kasımpaşa oldu. 69'da Hajradinovic'in ceza saha dışından şutunda kaleci Okan'dan dönen top Fall'un önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 80'de de Da Costa'nın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı ve Paşa zor deplasmandan galibiyetle ayrılıp 2'de 2 yaptı.

"BERBAT BİR MAÇ OLDU"

Samsun'da teknik direktör Reis, futbol adına berbat bir maç olduğunu söyledi. Reis, "Her iki taraf için futbol adına berbat bir maç oldu. Gerek pas, gerekse ofansif ve defansif anlamda berbat maç oldu" dedi.

"SAMSUN'U İYİ ANALİZ ETTİK"

Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Serhat Sütlü, galibiyeti hak ettiklerini belirtti. Serhat Sütlü, "Samsunspor'u iyi analiz ettik, gol yemediğimiz her dakika oyun lehimize dönmüş oldu" ifadelerini kullandı.