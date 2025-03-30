Futbol camiasından Ramazan Bayramı mesajları!

Türkiye Futbol Federasyonu ve Trendyol Süper Lig'in dev takımları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İŞTE TFF'NİN VE KULÜPLERİN O PAYLAŞIMLARI:

Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyor; futbol ailesinin ve vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz. Sevginin, saygının, hoşgörünün ve dayanışmanın asla eksik olmadığı nice güzel bayramlar görmek dileğiyle. pic.twitter.com/s5rn0wkeI6 — TFF (@TFF_Org) March 30, 2025

Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileriz. Ramazan Bayramınız kutlu olsun. pic.twitter.com/A7ssGVQpjY — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 30, 2025

Bayramımız kutlu olsun Ramazan Bayramımızı en içten dileklerimizle kutlar; Ülkemize ve camiamıza sağlık, huzur, birlik ve beraberlik içinde yaşayacağımız nice mutlu bayramlar dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/obIXJ70VQN — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 29, 2025

Ramazan Bayramı'nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi diliyoruz. pic.twitter.com/KEESpHDxEQ — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 30, 2025