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Haberler Süper Lig Futbol camiasından Ramazan Bayramı mesajları!

Futbol camiasından Ramazan Bayramı mesajları!

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 Pazar 10:31
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Futbol camiasından Ramazan Bayramı mesajları!

Türkiye Futbol Federasyonu ve Trendyol Süper Lig'in dev takımları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İŞTE TFF'NİN VE KULÜPLERİN O PAYLAŞIMLARI:

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