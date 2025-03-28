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Haberler Süper Lig Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Konyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 09:32
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Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Konyaspor - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 29. hafta müsabakasında Konyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Gaziantep FK maçı 28 Mart Cuma günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Ertas; Sitya, Demirbag, Jevtovic, Yazgili, Guilherme; Tasci, Ibrahimoglu, Aleksic, Erdogan; Pedrinho.

Gaziantep FK: Bozan; Guler, Husic, Husic, Tasdemir; Ndiaye, Maxim, Kozlowski; Lungoyi, Boateng, Okereke.

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