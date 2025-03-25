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Haberler Süper Lig Jose Morais: Mourinho’ya karşı oynamak gurur verici

Jose Morais: Mourinho’ya karşı oynamak gurur verici

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun yıllarca yardımcılığını yapan ve cuma akşamı Portekizli hocaya rakip olmaya hazırlanan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "O bana vermiş olduğu şansla benim hayatımı ve profesyonel kariyerimi değiştiren figürlerden biriydi. Onunla karşılaşmak beni her zaman mutlu ediyor. Ona karşı oynamak bana gurur verici etkenlerden biri" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 12:46
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Jose Morais: Mourinho’ya karşı oynamak gurur verici

Bu sezon ilk kez yer aldığı ligde Morais yönetimindeki son 6 maçta gol yemeden 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak düşme hattından çıkan Bodrum ekibi, tarihinde ilk kez evinde karşılaşacağı şampiyonluk yarışındaki güçlü rakibi Fenerbahçe önünde de seriyi sürdürmek istiyor.

Yıllarca Porto, Inter ve Chelsea'de yardımcılığını yaparak Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası dahil şampiyonluklar yaşadığı Jose Mourinho ile yolları bu maçta rakip olarak kesişecek Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Bizim için normal bir maç. Biz her zaman hazırlıklarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Her maça nasıl hazırlanıyorsak bu maça da o şekilde hazırlanıyoruz. Ligdeki hedefimizden dolayı çalışmalarımızı ve gelişmeyi sürdürmek istiyoruz. Şu ana kadar oynadığımız takımlara göre farklı hedefi olan takımla mücadele edeceğiz. Fenerbahçe kalitesi yüksek olan ve şampiyonluk hedefleyen bir takım. Biz çalışmalarımızı sürdürüp maçta ne olacağına bakacağız" diye konuştu.

'UZUN YILLAR BİRLİKTE ÇALIŞTIK'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Morinho ile uzun yıllar birlikte çalıştığını söyleyen Morais, "Jose Morinho ile çok yakın bir ilişkim var. Bunu her zaman söylüyorum. Uzun yıllar birlikte çalıştık. O bana vermiş olduğu şansla benim hayatımı ve profesyonel kariyerimi de değiştiren figürlerden biriydi. Onunla karşılaşmak beni her zaman mutlu ediyor. Ona karşı oynamak bana gurur verici etkenlerden biri" ifadelerini kullandı.

KALECİ BELİRSİZ

Jose Morais, kendisine sorulan sorular üzerine sarı-lacivertli ekip önünde hangi kalecinin görev yapacağına karar vermediğini, yenilmezlik serisi ve Fenerbahçe maçının skoruyla ilgili bir tahminde bulunamayacağını da söyledi. Bodrum FK'nın yedek kalecisi konumundaki Gökhan Akkan, sezon başında Çaykur Rizespor'da görev yaparken Fenerbahçe maçında 5 gol yedikten sonra takımdan ayrılmıştı. Bodrum'un birinci kalecisi Diogo Sousa ise ilk yarıda 2-0 kaybedilen Fenerbahçe deplasmanında kalesinde hatalı goller görmüştü.

HEDEF ORTA SIRALARDA LİGİ BİTİRMEK

Ligi orta sıralarda bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat ise, "Takımımız son 6-7 maçtır güzel bir seri yakaladı ve gayet başarılı şekilde gidiyor. Motivasyonu gayet iyi umarım bu seri aynı şekilde devam eder. Taraftarımızın desteğini her maçta alıyoruz ve onlarda bize çok güveniyorlar. Fenerbahçe maçı inşallah en iyi şekilde geçer ve bu maçta da puan alırız. Biz çok mutluyuz ve umutluyuz. Tahminime göre biz sezonu orta sıralarda bitiririz. Kırılganlık kalktı ve seri yakalamaya başladık inşallah böyle devam eder" diye konuştu.

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