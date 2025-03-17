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Haberler Süper Lig Göztepe aranıyor

Göztepe aranıyor

Avrupa’yı hedefleyen Göztepe’yle Eyüp’ün kapışmasından beraberlik çıktı. Göz-Göz’ün galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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Göztepe aranıyor

Süper Lig'in flaş ekibi İzmir'de kozlarını paylaştı. 1-1 sona eren maçta Göztepe, galibiyet hasretine Eyüp karşısında da son veremedi. Eyüp 13'te Tiham'la çerçeveyi bulamadı. 41'de ise İsmail'in şutunu Berke çıkardı. 45+2'de de Dennis'in pasında ceza sahasına giren Romulo'nun sert şutunda top kaleci Berke'de kaldı ve ilk yarı golsüz bitti.

DİREĞE TAKILDI

İkinci yarıda goller üst üste geldi. Önce 65'te Tayfur, eski takımının ağlarını havalandırdı. 67'de ise Juan'ın sol kanattan ortasında top Vezo'nun eline çarptı. VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Romulo, eşitliği sağladı: 1-1. Aynı Romulo, 73'te ise üst direğe takıldı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

ÇOK FIRSAT KAÇIRDIK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Tam Göztepe'nin oynaması gereken futbol sahadaydı ve aradığımız pozisyonları bulduk ama bunlardan maalesef istediğimiz gibi yararlanamadık" diye konuştu.

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