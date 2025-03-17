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Haberler Süper Lig Bodrum destanı

Bodrum destanı

Fredy ve Bardhi’yle kazanan Bodrum, Morais yönetiminde 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, hiç gol yemedi. Maçta Samet’in atılmasıyla 10 kişi kalan Atmaca ise ateşe düştü

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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Bodrum destanı

Trendyol Süper Lig'de final gibi maçta Bodrum FK, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi. Bodrum 22'de öne geçti. Ege'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Fredy'nin vuruşunda Alikulov'a çarpan top kaleciyi yanıltarak ağlarla buluştu. 40'ta Atmacalar 10 kişi kaldı. 9'da Fredy'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gören Samet Akaydin, 40. dakikada da orta alanda Bodrum FK'nin gelişen atağında topa elle müdahalesi sonrasında ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı.

RİZESPOR 2'DE SIFIR ÇEKTİ

İkinci yarıya da 10 kişi kalan rakibi karşısında hızlı başlayan Ege ekibi oldu. 62'de Rizespor'da top kaybının ardından topu kapan Mohammed, ceza sahasının solunda bulunan Bardhi'yi gördü. Makedon 10 numaranın sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top ağlarla buluştu: 0-2. Kalan sürede skoru koruyan yeşil-beyazlılar, ligde kalmak adına altın değerinde bir 3 puanla Rize'den ayrıldı. Rize ise ikide sıfır çekip ateşe düştü.

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Bodrum FK, Morais'le Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 14 puan topladı ve hiç gol yemedi.

İSTİFA SİNYALİ

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Bodrum FK mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi. Palut, "Çaykur Rizespor için en iyisi ne olacaksa ben bunun için katkı vermeye hazırım. Yönetimle konuşacağım, kendimi dinleyeceğim ve en doğrusu neyse onu yapacağız" dedi.

KALECİ SOUSA CEZALI

Çaykur Rizespor maçının 80. dakikasında Bodrum'un 26 yaşındaki kalecisi Diogo Sousa, zaman geçirdiği gerekçesiyle sarı kart gördü. Portekizli eldiven, gördüğü sarı kartın ardından Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum'da oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesinde cezalı duruma düştü

GEÇMİŞ OLSUN ALİKULOV

Bodrum FK maçında rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kalan Alikulov, sakatlanarak oyundan çıktı. Teknik direktör İlhan Palut, "Alikulov'un hem burnunda hem de elmacık kemiğinde kırık var" dedi. Hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Özbek stoperin tedavisine başlandığı bildirildi.

TAKIM HER ŞEYİ YAPTI

Bodrum'u düşme hattından çıkaran Morais, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti. Portekizli teknik adam, "Şu döneme kadar takım olarak iyi hazırlandık. Ben oyuncularımdan ne istediysem onlar yerine getirmeye çalıştılar. İyi işler yaparak sonuçları buraya kadar getirdik" dedi.

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