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Haberler Süper Lig Göztepe - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Göztepe - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Göztepe - Eyüpspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 10:37
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Göztepe - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Göztepe - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 28. hafta müsabakasında Göztepe - Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Eyüpspor maçı 16 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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