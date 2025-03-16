FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Fenerbahçe - Yılport Samsunspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçı 16 Mart Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek. Ligde 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle alan Samsun ekibi, topladığı 50 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Beşiktaş ile üçüncülük ve dördüncülük mücadelesi veren kırmızı-beyazlı takım, Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar almayı hedefliyor.

Samsunspor'da sakatlığı devam eden Lubomir Satka maç kadrosunda yer almayacak. Kırmızı-beyazlı takımda Celil Yüksel ve Arbnor Muja sarı kart cezası sınırında bulunuyor. İki futbolcu kart görmeleri halinde Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 63 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde ederken 16 maç eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 110 golüne, Samsunspor 60 golle cevap verdi. Bu sezon ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe evinde sadece 2 mağlubiyet yaşadı

Fenerbahçe, Reeder Samsunspor ile sahasında oynadığı 31 müsabakada sadece 2 kez mağlup oldu. Söz konusu 31 maçta rakibini 22 kez yenen sarı-lacivertliler, 7 de beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe, sahasındaki karşılaşmalarda rakip fileleri 61 kez havalandırırken kalesinde 19 gol gördü.

Farklı galibiyetler

Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0 yenerek en farklı galibiyetlerini elde etti.

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