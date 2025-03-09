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Haberler Süper Lig Reeder Samsunspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Reeder Samsunspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Reeder Samsunspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Sezonun flaş takımlarından biri olmayı başaran Thomas Reis'in öğrencileri, ligin son sırasında yer alan rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Bu sezon oynadığı 25 hafta sonunda 47 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, iç sahada oynayacağı maçı kazanarak Avrupa kupaları hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Eksi 2 puanla 19. sırada bulunan Adana Demirspor ise zorlu Samsun deplasmanında puan ya da puanlar almanın yollarını arayacak. Alper Avcı ile daha dengeli bir oyuna imza atan Mavi Şimşekler, son 3 maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Peki, Reeder Samsunspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 08:21
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Reeder Samsunspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Reeder Samsunspor-Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Reeder Samsunspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Ligin flaş takımlarından biri olmayı başaran Thomas Reis'in öğrencileri, bu sezon oynadığı 25 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 47 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, ligin son sırasında yer alan rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Avrupa kupalarında yer almayı hedefleyen Samsunspor, taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Eksi 2 puanla 19 sırada yer alan Adana Demirspor ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Alper Avcı ile ligin son 3 haftasında sadece 1 defa kaybeden Mavi Şimşekler moral arıyor. Peki, Reeder Samsunspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REEDER SAMSUNSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Reeder Samsunspor-Adana Demirspor maçı 9 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

REEDER SAMSUNSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Reeder Samsunspor-Adana Demirspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 50. RANDEVU

Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Samsunspor ile Adana Demirspor 50. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 15 karşılaşmayı Karadeniz ekibi kazanırken, 19 mücadeleyi de Mavi Şimşekler üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 15 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsunspor-Adana Demirspor maçının hakemi Arda Kardeşler oldu. Kardeşler'in yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ve Erkan Akbulut yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Direnç Tonusluoğlu üstlenecek.

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