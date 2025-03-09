İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız..

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İkas Eyüpspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 4 maçı kazanamayan Arda Turan'ın öğrencileri, güçlü rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Bu sezon oynadığı 25 maçta 11 galibiyet alan İstanbul ekibi, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor ise Trabzonspor galibiyetinin ardından üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Ligde son 2 maçını da kaybetmeyen Recep Uçar'ın öğrencileri, 25 maç sonunda 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 14. sırada bulunuyor. Kritik karşılaşmada her iki takım da kazanan taraf olmak isterken, mücadeleyi kimin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Peki, İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İKAS EYÜPSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçı 9 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 2. RANDEVU

2024-2025 sezonunda ilk defa Süper Lig'de mücadele etme başarısı gösteren Eyüpspor, Konyaspor ile 2. defa rakip olmaya hazırlanıyor. Sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı yeşil-beyazlılar 2-1 kazanırken, İstanbul'da oynanacak maçı kimin kazanacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Murat Altan ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Melih Aldemir üstlenecek.