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Haberler Süper Lig İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İkas Eyüpspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Arda Turan yönetiminde lige etkili bir başlangıç yapan İstanbul ekibi, oynadığı son 4 maçta ise sadece 1 puan toplayabildi. Kötü gidişe dur demek isteyen ev sahibi takım, taraftarı önünde çıkış arıyor. Recep Uçar ile Trabzonspor karşısında önemli bir galibiyet alan Konyaspor ise güçlü rakibi karşısında üst üste ikinci galibiyetin almayı amaçlıypr. Küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, 28 puanla 14. sırada yer alıyor. Peki, İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 08:21
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İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız..

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İkas Eyüpspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 4 maçı kazanamayan Arda Turan'ın öğrencileri, güçlü rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Bu sezon oynadığı 25 maçta 11 galibiyet alan İstanbul ekibi, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor ise Trabzonspor galibiyetinin ardından üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Ligde son 2 maçını da kaybetmeyen Recep Uçar'ın öğrencileri, 25 maç sonunda 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 14. sırada bulunuyor. Kritik karşılaşmada her iki takım da kazanan taraf olmak isterken, mücadeleyi kimin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Peki, İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İKAS EYÜPSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçı 9 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 2. RANDEVU

2024-2025 sezonunda ilk defa Süper Lig'de mücadele etme başarısı gösteren Eyüpspor, Konyaspor ile 2. defa rakip olmaya hazırlanıyor. Sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı yeşil-beyazlılar 2-1 kazanırken, İstanbul'da oynanacak maçı kimin kazanacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Murat Altan ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Melih Aldemir üstlenecek.

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