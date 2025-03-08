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Haberler Süper Lig Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Onvo Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında 3-0 kaybeden Akdeniz ekibi, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı. Güçlü rakibi karşısında tekrar çıkış arayan ev sahibi takım, 30 puanla 13. sırada yer alıyor. İlhan Palut yönetiminde son 2 maçını da kazanan Rizespor ise üst üste üçüncü galibiyetini almak için sahaya çıkacak. 33 puanla 8. sırada bulunan Karadeniz temsilcisi, üst sıralara çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 09:13
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Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Onvo Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Emre Belözoğlu yönetiminde ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında alan Akdeniz ekibi, Rizespor karşısında yaralarını sarmak istiyor. Bu sezon oynadığı 25 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan ev sahibi takım, 30 puanla 13. sırada yer alıyor. İlhan Palut yönetiminde son 2 maçını da kazanmayı başaran Rizespor ise zorlu deplasmanda galibiyet için sahaya çıkacak. Ligde oynadığı 25 karşılaşmanın 10'unu kazanmasını bilen Karadeniz temsilcisi, 3 beraberlik ve 12 yenilgi alarak 8. sırada bulunuyor. Kritik maçta her iki takım da kazanmak isterken, futbolseverler mücadele öncesi gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyor. Peki, Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ONVO ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

ONVO ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 33. RANDEVU

Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Antalyaspor ile Rizespor 33. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 32 maçın 12'sinde Akdeniz ekibi kazanırken, 11 mücadeleyi de Karadeniz temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor-Rizespor maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Furkan Aksuoğlu üstlenecek.

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