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Haberler Süper Lig Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Onvo Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 15:54
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Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 27. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

30 puan ile 13. sırada yer alan Onvo Antalyaspor, 33 puan ile 8. sırada bulunan Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ONVO ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER

Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Thalisson, Veysel, Abdürrahim, Erdal, Kaluzinski, Safuri, Van de Streek, Larsson, Samudio.

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Samet, Alikulov, Hojer, Berkay, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Zeqiri, Sowe.

ONVO ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, NEREDE, HANGİ KANALDA?

Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da Corendon Airlines Park'ta başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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