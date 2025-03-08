Onvo Antalyaspor 2-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Onvo Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada ev sahibi ekip son dakika golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Maçın ilk yarısında iki takım da net gol fırsatları yakalasa da kalecilerin başarılı performansı ve savunma müdahaleleri skoru değiştirmedi. 13. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası dışından çektiği sert şut kale direğinin üzerinden auta çıktı. 22. dakikada Çaykur Rizespor'un tehlikeli atağında Akintola'nın pasında Sowe'un vuruşunu kaleci Kenan Piric ayaklarıyla kurtardı.

34. dakikada Onvo Antalyaspor, Kaluzinski ile bir kez daha gole yaklaştı ancak onun yerden sert şutu da kale direğinin yanından auta gitti. 44. dakikada Veysel Sarı'nın pasında Samudio'nun şutunu kaleci Tarık Çetin ayaklarıyla çıkardı. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GOLLER GELDİ

İkinci yarıda goller peş peşe geldi. 59. dakikada Rizespor'un hızlı atağında Hojer'in yerden pasında Sowe'un vuruşu ağlarla buluştu ve konuk ekip 1-0 öne geçti. Antalyaspor 90. dakikada beraberliği yakaladı. VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı Gaich gole çevirdi ve skoru 1-1 yaptı. Maçın uzatma dakikalarında 90+7'de Abdurrahim Dursun'un ortasında oluşan karambolde top Gaich'in önünde kaldı ve onun vuruşuyla Antalyaspor 2-1 öne geçti.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Bu galibiyetle Onvo Antalyaspor puanını 33'e yükseltirken Çaykur Rizespor da 33 puanda kaldı. Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Onvo Antalyaspor, Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırlayacak.