Gaziantep FK 3-1 İkas Eyüpspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında İkas Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 52'nci ile 78'nci dakikada Emmanuel Boateng ve 90+4'üncü dakikada David Okereke'den gelirken, Konuk ekibin tek golünü ise 65'inci dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.

İkas Eyüpspor'da Caner Erkin maçın 90+9. dakikasında taç atışı kullanmaya hazırlandığı sırada yan hakemin uyarısı sonrası orta hakem tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışı kaldı.

Bu karşılaşmayla birlikte Gaziantep FK, Süper Lig'de 32 puanla 10. sıraya yükseldi; İkas Eyüpspor ise 40 puanda kaldı ve 5. sırada yer aldı.

İKAS EYÜPSPOR'DA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

İkas Eyüpspor'un Süper Lig'deki kötü gidişatı devam ediyor. Arda Turan'ın öğrencileri Süper Lig'de 4 maçtır kazanamazken ligdeki son galibiyetini ise 31 Ocak'ta Net Global Sivasspor'a karşı almıştı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak, İkas Eyüpspor ise sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak.