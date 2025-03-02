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Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 13:24
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Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

İlhan Palut yönetiminde iç saha avantajını kullanmak isteyen Rizespor, Akdeniz ekibini mağlup etmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Samsunspor deplasmanında 3-2 kazanan Karadeniz temsilcisi, 3 maçlık mağlubiyet serisine son vermeyi başardı. 30 puanla 11. sırada yer alan ev sahibi takım, üst sıralara çıkmanın yollarını arıyor.

Adana Demirspor maçını 3-2 kazanarak kritik 3 puanın sahibi olan Alanyaspor ise 31 puanla 10. sırada bulunuyor. Sami Uğurlu yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlayan deplasman takımı, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor.

MAÇIN 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Samet, Mocsi, Alikulov, Hojer, Varesanovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Makouta, Fatih, Aliti, Yusuf, Vilhena, Richard, Janvier, Cordova, Hwang Ui-jo, Sporar.

ÇAYKUR RİZESPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

İKİ TAKIM ARASINDA 17. RANDEVU

Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Rizespor ile Alanyaspor 17. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan maçların 3'ünü Karadeniz ekibi kazanırken, 8 mücadeleyi de Akdeniz temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 5 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

ÇAYKUR RİZESPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı 2 Mart Pazar günü saat 13.30'da başladı. beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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