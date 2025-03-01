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Haberler Süper Lig Adana Demirspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Adana Demirspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Adana Demirspor ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 11:30
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Adana Demirspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Adana Demirspor - Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 26. hafta müsabakasında Adana Demirspor ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Bodrum FK maçı 1 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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