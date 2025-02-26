TFF’den Beşiktaş ve Trabzonspor'a sevindirici haber! Yabancı hakem kararı netleşiyor
Son dakika Süper Lig haberi |Beşiktaş ve Trabzonspor'un Süper Lig'de kalan derbi maçları için yabancı hakem talebiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) olumlu bir gelişme yaşandı. TFF'nin bugünkü yönetim kurulu toplantısında bu talebin ele alınması bekleniyor. İşte detaylar... (Süper Lig spor haberleri)
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Vincic'in maç yönetimindeki başarısı, federasyonun yabancı hakem tercihine yönelik olumlu bir adım atmasını sağladı.
Bu gelişmenin ardından Trabzonspor ve Beşiktaş da kalan derbi maçları için yabancı hakem talebinde bulundu.
TFF, bugünkü yönetim kurulu toplantısında bu talepleri masaya yatıracak.
İlk gelen bilgilere göre, federasyonun bu isteklere olumlu yaklaşacağı belirtiliyor.
Böylece, Süper Lig'deki kritik derbilerde yabancı hakem uygulamasının devam etmesi bekleniyor.
Öte yandan, Sloven hakem Slavko Vincic'in UEFA ve kendi ülkesinin de onay vermesi halinde, önümüzdeki derbilerde de görev alabilmesi değerlendiriliyor.
TFF, Vincic'in yönetiminden duyduğu memnuniyeti dile getirirken yabancı hakem uygulamasının Süper Lig'de kalıcı hale gelebileceği konuşuluyor.
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