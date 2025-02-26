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Haberler Süper Lig TFF’den Beşiktaş ve Trabzonspor'a sevindirici haber! Yabancı hakem kararı netleşiyor

TFF’den Beşiktaş ve Trabzonspor'a sevindirici haber! Yabancı hakem kararı netleşiyor

Son dakika Süper Lig haberi |Beşiktaş ve Trabzonspor'un Süper Lig'de kalan derbi maçları için yabancı hakem talebiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) olumlu bir gelişme yaşandı. TFF'nin bugünkü yönetim kurulu toplantısında bu talebin ele alınması bekleniyor. İşte detaylar... (Süper Lig spor haberleri)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 10:32
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TFF’den Trabzonspor ve Beşiktaş’a sevindirici haber! Yabancı hakem kararı netleşiyor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Sloven hakem Slavko Vincic hakkındaki kararları gündemde.

TFF’den Trabzonspor ve Beşiktaş’a sevindirici haber! Yabancı hakem kararı netleşiyor

Sabah gazetesinin haberine göre, TFF'nin derbilerde yabancı hakem uygulaması konusundaki tavrı netleşiyor.

TFF’den Trabzonspor ve Beşiktaş’a sevindirici haber! Yabancı hakem kararı netleşiyor

Süper Lig'in 25. haftasında, RAMS Park'ta oynanan ve 0-0 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Sloven hakem Slavko Vincic'in performansı, TFF yönetiminden tam not aldı.

TFF’den Trabzonspor ve Beşiktaş’a sevindirici haber! Yabancı hakem kararı netleşiyor

Vincic'in maç yönetimindeki başarısı, federasyonun yabancı hakem tercihine yönelik olumlu bir adım atmasını sağladı.

TFF’den Trabzonspor ve Beşiktaş’a sevindirici haber! Yabancı hakem kararı netleşiyor

Bu gelişmenin ardından Trabzonspor ve Beşiktaş da kalan derbi maçları için yabancı hakem talebinde bulundu.

TFF’den Trabzonspor ve Beşiktaş’a sevindirici haber! Yabancı hakem kararı netleşiyor

TFF, bugünkü yönetim kurulu toplantısında bu talepleri masaya yatıracak.

TFF’den Trabzonspor ve Beşiktaş’a sevindirici haber! Yabancı hakem kararı netleşiyor

İlk gelen bilgilere göre, federasyonun bu isteklere olumlu yaklaşacağı belirtiliyor.

TFF’den Trabzonspor ve Beşiktaş’a sevindirici haber! Yabancı hakem kararı netleşiyor

Böylece, Süper Lig'deki kritik derbilerde yabancı hakem uygulamasının devam etmesi bekleniyor.

TFF’den Trabzonspor ve Beşiktaş’a sevindirici haber! Yabancı hakem kararı netleşiyor

Öte yandan, Sloven hakem Slavko Vincic'in UEFA ve kendi ülkesinin de onay vermesi halinde, önümüzdeki derbilerde de görev alabilmesi değerlendiriliyor.

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