  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 20 galibiyet, 3 beraberlik sonucunda aldığı 63 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 57 puanla ikinci sırada bulunuyor. Ezeli rakipler şampiyonluk yolundaki kritik derbiyi kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Diğer yandan dev derbi öncesi iki takımın 11'leri merak ediliyor. İşte Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun 11 tercileri... | GALATASARAY - FENERBAHÇE HABERLERİ

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 11:06 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 11:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 20 galibiyet, 3 beraberlik sonucunda aldığı 63 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 57 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

402. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 401 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1'i hükmen olmak üzere 129 defa rakibini mağlup etti.

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 542 golüne, Aslan 500 golle karşılık verdi.

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

LİGDE 136. MAÇ

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 135 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

Kanarya, 53 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar da 38 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 44 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 164, sarı-kırmızılılar ise 133 gol atma başarısı gösterdi.

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbiyi Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı.

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

Ezeli rakipler arasında 9'u lig, 1'i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

SLAVKO VINCIC DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Maçın 4. hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

Slavko Vincic, daha önce Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Club Brugge ile deplasmanda oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçta, Fenerbahçe'nin de 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Benfica ile evinde karşılaştığı ve 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede görev aldı.

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

18. KEZ YABANCI HAKEM GÖREV ALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine uzun yıllar sonra ilk kez yabancı bir hakemi atandı. İki takım arasında 10 Haziran 1959 tarihindeki derbiyi ilk kez yabancı hakem yönetti ve Yugoslav Markovic görev aldı. Yabancı hakemin görev yaptığı son derbi ise 26 Nisan 1970 tarihinde yapıldı ve Avusturyalı Alois Kessler düdük çaldı.

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig müsabakalarında bugüne kadar 17 yabancı hakem görev aldı. Geride kalan derbilerde iki takım da 5'şer kez kazanırken, 7 maç ise berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Sarı-lacivertliler 18, sarı-kırmızılılar da 14 gol kaydetti.

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

G.SARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde üç önemli oyuncusundan yararlanamayacak.

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

Cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte; Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi sakatlıklarından dolayı derbide forma giyemeyecek.

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

F.BAHÇE 2 EKSİKLE RAMS PARK'A GİDİYOR

Fenerbahçe, zorlu Galatasaray deplasmanında 2 oyuncusundan faydalanamayacak.

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren İsmail Yüksek ile Diego Carlos, müsabakada forma giyemeyecek.

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

CİMBOM'UN GOL UMUDU OSIMHEN
Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 18 maça çıkan Osimhen, 14 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 maçta 6 gol atan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 20 defa fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

EN-NESYRI EN BÜYÜK KOZ OLACAK

Fenerbahçe'de bu sezona damga vuran isimlerin başında gelen Youssef En-Nesyri derbide sarı lacivertlilerin en büyük kozu olacak. 24 defa fileleri sarsan Faslı yıldız 18 farklı takımına gol kaydetti. Kaleyi bulduğu her iki şuttan birini ağlara gönderdi.

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

MOURINHO 3'LÜYÜ BOZMAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3'lü savunma formasyonunu derbide de bozmayacak.

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

Sistem değişikliğinin ardından takımın performansından memnun olan Portekizli çalıştırıcı, kazanan taktik dizilişi Galatasaray deplasmanında da sürdürecek.

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

YENİ TRANSFERLERE ŞANS VERECEK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbide yeni transferleri sahaya sürecek. Frankowski, Eren Elmalı ve Lemina ilk kez taraftarın karşısına çıkacak.

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

MUSLERA

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

FRANKOWSKI

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

SANCHEZ

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

ABDÜLKERİM

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

EREN ELMALI

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

TORREIRA

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

LEMINA

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

GABRIEL SARA

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

SALLAI

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

BARIŞ ALPER

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

OSIMHEN

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

İRFAN CAN

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

SKRINIAR

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

YUSUF AKÇİÇEK

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

AMRABAT

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

KOSTIC

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

OSAYI

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

FRED

Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri

SZYMANSKI

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Le Havre - Toulouse maçı ne zaman? Le Havre - Toulouse maçı ne zaman? 11:48
Nantes - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? Nantes - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? 11:45
Amed SK-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Amed SK-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? 11:37
Athletic Bilbao-Real Valladolid maçı ne zaman? Athletic Bilbao-Real Valladolid maçı ne zaman? 11:28
Hellas Verona-Fiorentina maçı ne zaman? Hellas Verona-Fiorentina maçı ne zaman? 11:18
Hoffenheim - Stuttgart maçı ne zaman? Hoffenheim - Stuttgart maçı ne zaman? 11:17
Daha Eski
Bayern Münih - E.Frankfurt maçı ne zaman? Bayern Münih - E.Frankfurt maçı ne zaman? 11:15
Leipzig - Heidenheim maçı ne zaman? Leipzig - Heidenheim maçı ne zaman? 11:12
Como-Napoli maçı ne zaman? Como-Napoli maçı ne zaman? 11:07
Alperen'in "double-double"ı Rockets'a yetmedi Alperen'in "double-double"ı Rockets'a yetmedi 11:06
Yüzyılın derbisi! İşte G.Saray - F.Bahçe maçı 11'leri Yüzyılın derbisi! İşte G.Saray - F.Bahçe maçı 11'leri 11:05
Mancini derbiye damga vuracak futbolcuları açıkladı! Mancini derbiye damga vuracak futbolcuları açıkladı! 10:54