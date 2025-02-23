Rams Park'ta yüzyılın derbisi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 20 galibiyet, 3 beraberlik sonucunda aldığı 63 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 57 puanla ikinci sırada bulunuyor. Ezeli rakipler şampiyonluk yolundaki kritik derbiyi kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Diğer yandan dev derbi öncesi iki takımın 11'leri merak ediliyor. İşte Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun 11 tercileri... | GALATASARAY - FENERBAHÇE HABERLERİ
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 11:06 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 11:10
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LİGDE 136. MAÇ
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 135 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.
Kanarya, 53 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar da 38 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 44 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 164, sarı-kırmızılılar ise 133 gol atma başarısı gösterdi.
Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbiyi Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı.
Ezeli rakipler arasında 9'u lig, 1'i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.
SLAVKO VINCIC DÜDÜK ÇALACAK
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Maçın 4. hakemi ise Kadir Sağlam olacak.
Slavko Vincic, daha önce Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Club Brugge ile deplasmanda oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçta, Fenerbahçe'nin de 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Benfica ile evinde karşılaştığı ve 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede görev aldı.
18. KEZ YABANCI HAKEM GÖREV ALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine uzun yıllar sonra ilk kez yabancı bir hakemi atandı. İki takım arasında 10 Haziran 1959 tarihindeki derbiyi ilk kez yabancı hakem yönetti ve Yugoslav Markovic görev aldı. Yabancı hakemin görev yaptığı son derbi ise 26 Nisan 1970 tarihinde yapıldı ve Avusturyalı Alois Kessler düdük çaldı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig müsabakalarında bugüne kadar 17 yabancı hakem görev aldı. Geride kalan derbilerde iki takım da 5'şer kez kazanırken, 7 maç ise berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Sarı-lacivertliler 18, sarı-kırmızılılar da 14 gol kaydetti.
G.SARAY'DA 3 EKSİK
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde üç önemli oyuncusundan yararlanamayacak.
Cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte; Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi sakatlıklarından dolayı derbide forma giyemeyecek.
F.BAHÇE 2 EKSİKLE RAMS PARK'A GİDİYOR
Fenerbahçe, zorlu Galatasaray deplasmanında 2 oyuncusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren İsmail Yüksek ile Diego Carlos, müsabakada forma giyemeyecek.
CİMBOM'UN GOL UMUDU OSIMHEN
Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 18 maça çıkan Osimhen, 14 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 maçta 6 gol atan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 20 defa fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu.
EN-NESYRI EN BÜYÜK KOZ OLACAK
Fenerbahçe'de bu sezona damga vuran isimlerin başında gelen Youssef En-Nesyri derbide sarı lacivertlilerin en büyük kozu olacak. 24 defa fileleri sarsan Faslı yıldız 18 farklı takımına gol kaydetti. Kaleyi bulduğu her iki şuttan birini ağlara gönderdi.
MOURINHO 3'LÜYÜ BOZMAYACAK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3'lü savunma formasyonunu derbide de bozmayacak.
Sistem değişikliğinin ardından takımın performansından memnun olan Portekizli çalıştırıcı, kazanan taktik dizilişi Galatasaray deplasmanında da sürdürecek.
YENİ TRANSFERLERE ŞANS VERECEK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbide yeni transferleri sahaya sürecek. Frankowski, Eren Elmalı ve Lemina ilk kez taraftarın karşısına çıkacak.
İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
MUSLERA
FRANKOWSKI
SANCHEZ
ABDÜLKERİM
EREN ELMALI
TORREIRA
LEMINA
GABRIEL SARA
SALLAI
BARIŞ ALPER
OSIMHEN
İRFAN CAN
SKRINIAR
YUSUF AKÇİÇEK
AMRABAT
KOSTIC
OSAYI
FRED
SZYMANSKI
TADIC
EN-NESYRI
DZEKO
DİĞER