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Haberler Süper Lig Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Sami Uğurlu yönetiminde son iki maçını da kaybeden ev sahibi takım, ligin son sırasına demir atmış rakibi karşısında çıkış arıyor. Küme düşme potasından uzaklaşmayı hedefleyen turuncu-yeşilliler, 28 puanla 13. sırada yer alıyor. Galatasaray maçında sahadan çekildikleri için eksi 3 puan cezası alan Adana Demirspor ise 3 puanla 19. sırada bulunuyor. Mustafa Alper Avcı yönetiminde geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile berabere kalan Mavi Şimşekler, güçlü rakibi karşısında da puan ya da puanlar almak istiyor. Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 16:50 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 16:50
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Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Küme düşme potasından uzaklaşmak isteyen turuncu-yeşilliler, ligin son sırasına demir atan Adana ekibi karşısında hata yapmak istemiyor. Son iki lig maçını da kaybeden Sami Uğurlu'nun öğrencileri, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. 28 puanla 13. sırada yer alan Alanyaspor, 23 maç sonunda 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Galatasaray maçında sahadan çekilen ve eksi 3 puan ceza alan Adana Demirspor ise 3 puanla 19. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında berabere kalan Mavi Şimşekler, zorlu deplasmanda da puan ya da puanlar almanın yollarını arıyor.

İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Makouta, Fatih, Cordova, Efecan, Yusuf, Sporar.

Adana Demirspor: Vedat, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Yusuf, Tayfun, Ali Yavuz, Alioui.

Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ALANYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor maçı 23 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başladı.

ALANYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

23 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Gain Park Stadyumu'nda başlayan Alanyaspor-Adana Demirspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 33. RANDEVU

Alanyaspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 25. haftasında 33. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmaların 9'unu turuncu-yeşilliler kazanırken, 13 mücadeleyi de Mavi Şimşekler üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Alanyaspor-Adana Demirspor maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün'ün yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ayberk Demirbaş üstlendi.

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