Bellona Kayserispor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Bellona Kayserispor-Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Bellona Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Kümede kalma mücadelesi veren Kayseri ekibi, taraftarı önünde 3 puan için sahaya çıkacak. Sergej Jakirovic ile son 3 maçta 5 puan toplayan ev sahibi takım, bu sezon oynadığı 22 maçta 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. 21 puanla 17. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, Bodrum FK'nın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor. Bu sezon Süper Lig'e tekrar yükselen ve başarılı performansıyla futbolseverlerden tam not alan Göztepe ise son 3 haftadır kazanamıyor. Stanimir Stoilov ile etkili performans ortaya koyan İzmir temsilcisi, ligde oynadığı 22 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 6. sırada yer alıyor. Peki, Bellona Kayserispor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KAYSERİSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor-Göztepe maçı 23 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

KAYSERİSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

23 Şubat Pazar günü saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nnda oynanacak Bellona Kayserispor-Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 23. RANDEVU

Tarihleri boyunca 22 kez karşı karşıya gelen Kayserispor ile Göztepe 23. randevuya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmalardan 6'sını Kayseri ekibi kazanırken, 8 mücadeleyi de İzmir temsilcisi önde tamamladı. İki takım arasında oynanan 8 maç ise beraberlikle tamamlandı.

GÖZTEPE STOILOV İLE SÖZLEŞME UZATTI

Göztepe, Bulgar Teknik Direktör Stanimir Stoilov ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme uzatıldığını açıkladı. Deneyimli çalıştırıcı ile bu sezon Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren İzmir ekibi, 24 hafta sonunda ise 35 puanla 6. sırada yer alıyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kayserispor-Göztepe maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Murat Şener ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Melih Aldemir üstlenecek.