Süper Lig haberleri

Hatayspor Başkanı Hikmet Çinçin, Bodrum FK maçına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını söyledi. Başkan Çinçin, "Deplasmanda 1 puan bizi üzer ve şansımızı da oldukça azaltır. Maça galibiyet parolasıyla çıkacağız. Diğer maçlara da öyle" diye konuştu.

Varsa yoksa galibiyet

SÜPER Lig'de Göztepe'yi ağırlayacak düşme hattındaki Kayserispor'da kaptan Gökhan Sazdağı, umut dağıttı. 30 yaşındaki sağ bek, "Bu maçta taraftarımızın desteğine daha çok ihtiyaç duyacağız. Evimizde kazanmak istiyoruz. İnşallah 3 puanı alacağız" dedi.

Düşme hattında final gibi maç

SÜPER Lig'de düşme hattındaki iki takım Bodrum FK ve Hatayspor, bugün deplasmanda final gibi bir maça çıkacak. Bodrum Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Geçen hafta Başakşehir deplasmanından galibiyetle dönen Ege ekibi, 20 puanla 19. sırada. Geçen hafta Alanya'yı yenen Hatay ise 13 puanla 18. basamakta bulunuyor