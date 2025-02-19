Süper Lig haberleri

Alanyaspor'u 1-0 yenerek Süper Lig'de kalma yolunda umutlanan düşme hattındaki Hatayspor, Cuma günü deplasmanda direkt rakibi olan Bodrum FK ile oynayacağı final gibi maçın hazırlıklarına devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcuların antrenmanda moralli gözükmesi teknik heyeti sevindirdi.

Telafisi Beşiktaş maçıyla

Süper Lig'de iki maçtır galibiyete hasret kalan Eyüpspor, Cuma günü sahasında konuk edeceği güçlü rakibi Beşiktaş'a 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Evinde Kayseri'yle son dakika golüyle berabere kalıp galibiyeti kaçıran Eyüp, Beşiktaş'ı yenerek Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor.

SIRADA GÖZ-GÖZ VAR

Trendyol Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetiminde çıkışa geçti. Eyüpspor deplasmanından son dakika golüyle beraberlikle ayrılmayı başaran sarı-kırmızılılar, sahasındaki Göztepe maçına da mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Boşnak hocayla 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik alan Kayseri ekibinde Jakirovic'in mental dokunuşları, yönetimin prim hamleleri takımı kısa zamanda ayağa kaldırdı.

ANTALYA SERİ PEŞİNDE

DÜŞME hattından uzaklaşmak isteyen Antalyaspor, yeni çalıştırıcısı Emre Belözoğlu ile beraberliklerin takımı haline geldi. Son 4 maçta 3 beraberlik, 1 galibiyet alan Akrepler'de, ligin dibine demir atan Adana Demir karşısındaki beraberlik, eleştirileri beraberinde getirdi. Akdeniz ekibi, evinde Kasımpaşa'yı galibiyet serisi başlatmak istiyor.