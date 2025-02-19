Her maç iki-üç eksik var

Takımdaki eksikler hakkında da bilgi veren Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, şanssızlıktan yakındı. Erdoğan, "Rodrigues'i yarın (bugün) kontrol edeceğiz, MR çekilecek. Tolga'nın da aynı durumu. Her maçta 2-3 oyuncu maalesef eksiliyoruz. Zaten dar bir kadromuz var" dedi

ADİL YÖNETİM

ALT sıraları yakından ilgilendiren final gibi maçta Konyaspor'u ağırlayacak, son 7 maçta sadece 1 kez kazanan Sivasspor, mutlak galibiyet hedefliyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan, "Bizim için olmazsa olmaz bir maç. Başka düşüncemiz olmayan bir 3 puan var. Kesinlikle galip gelip, yolumuza devam etmemiz gerekiyor" dedi. Eyüp, Beşiktaş ve G.Antep maçlarında hakem hataları yaşadıklarını belirten Ömer Erdoğan, hakemlerden adil bir yönetim beklediğini vurguladı.