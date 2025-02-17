  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Tek attı 3 aldı

Tek attı 3 aldı

Konyaspor’u deplasmanda Bola’nın üçüncü dakikada attığı golle deviren Samsunspor, puanını 46’ya çıkardı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tek attı 3 aldı

Samsunspor, yoluna doludizgin devam ediyor... Geçen hafta Hatayspor'u deviren kırmızıbeyazlılar, dün de Konyaspor'u deplasmanda mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı. Maça oldukça hızlı başlayan Karadeniz ekibi, Bola'nın üçüncü dakikada attığı golle öne geçti. Bu golden sonra ev sahibi Konya, Samsun kalesini ablukaya aldı. Ancak sonuç çıkmadı. İkinci yarıda da üstün olan taraf Konyaspor'du. Ev sahibi ekip birbirinden önemli pozisyonlarda çerçeveyi bulamayınca maçı kazanan taraf Samsunspor oldu. Kırmızı-beyazlılar, puanını 46'ya çıkardı ve dördüncü sıradaki Eyüp'le puan farkını 6'ya yükseltti.

G.Saray'ın yıldızı Osimhen'e dev talipler!
F.Bahçe'ye Fildişi Sahilli kanat!
DİĞER
Nişanlısını trafik kazasında kaybetmişti! Şarkıcı Gülçin Ergül yıllar sonra acısını anlattı: Bazı şeyler geçmiyor ama…
14 gün çalışan öğrenciye 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı'na rekor başvuru
Mourinho'dan G.Saray'a sarı kart göndermesi!
F.Bahçe'nin golünde top çizgiyi geçti mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus Inter'i devirdi! Juventus Inter'i devirdi! 00:44
Juventus Inter'i devirdi! Juventus Inter'i devirdi! 00:44
Mourinho'dan G.Saray'a sarı kart göndermesi! Mourinho'dan G.Saray'a sarı kart göndermesi! 00:17
F.Bahçe Kasımpaşa'yı mağlup etti! F.Bahçe Kasımpaşa'yı mağlup etti! 00:17
F.Bahçe'nin golünde top çizgiyi geçti mi? F.Bahçe'nin golünde top çizgiyi geçti mi? 00:17
Süper Lig'de güncel puan durumu Süper Lig'de güncel puan durumu 00:17
Daha Eski
Türkiye Kupası F.Bahçe Beko'nun! Türkiye Kupası F.Bahçe Beko'nun! 00:17
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 00:17
Samsun Konya'yı tek golle geçti! Samsun Konya'yı tek golle geçti! 00:17
Eyüp ile Kayseri yenişemedi! Eyüp ile Kayseri yenişemedi! 00:17
G.Saray'a derbi öncesi bir kötü haber daha! G.Saray'a derbi öncesi bir kötü haber daha! 00:17
Kritik maç öncesi dikkat çeken uyarı! Hava durumu... Kritik maç öncesi dikkat çeken uyarı! Hava durumu... 00:17