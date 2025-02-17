Tek attı 3 aldı

Samsunspor, yoluna doludizgin devam ediyor... Geçen hafta Hatayspor'u deviren kırmızıbeyazlılar, dün de Konyaspor'u deplasmanda mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı. Maça oldukça hızlı başlayan Karadeniz ekibi, Bola'nın üçüncü dakikada attığı golle öne geçti. Bu golden sonra ev sahibi Konya, Samsun kalesini ablukaya aldı. Ancak sonuç çıkmadı. İkinci yarıda da üstün olan taraf Konyaspor'du. Ev sahibi ekip birbirinden önemli pozisyonlarda çerçeveyi bulamayınca maçı kazanan taraf Samsunspor oldu. Kırmızı-beyazlılar, puanını 46'ya çıkardı ve dördüncü sıradaki Eyüp'le puan farkını 6'ya yükseltti.