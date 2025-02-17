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Haberler Süper Lig Galatasaray'dan derbi öncesi kritik galibiyet! İşte Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu

Galatasaray'dan derbi öncesi kritik galibiyet! İşte Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı 17 Şubat Pazar günü oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ile devam etti. Sarı kırmızılılar, Rize deplasmanından kritik derbi öncesi 3 puan ile döndü ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korudu. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 22:04
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Galatasaray'dan derbi öncesi kritik galibiyet! İşte Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında heyecan Çaykur Rizespor-Galatasaray mücadelesi ile devam etti. Sarı kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray'dan derbi öncesi kritik galibiyet! İşte Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu

Cimbom'un golleri dakika 47 ve 86'da Victor Osimhen ile geldi. İşte Trendyol Süper Lig'deki güncel puan durumu...

Galatasaray'dan derbi öncesi kritik galibiyet! İşte Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu

19- ADANA DEMİRSPOR: 3

Galatasaray'dan derbi öncesi kritik galibiyet! İşte Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu

18- ATAKAŞ HATAYSPOR: 13

Galatasaray'dan derbi öncesi kritik galibiyet! İşte Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu

17- SİPAY BODRUM FK: 20

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16- BELLONA KAYSERİSPOR: 21

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15- NET GLOBAL SİVASSPOR: 23

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14- TÜMOSAN KONYASPOR: 24

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13- ONVO ANTALYASPOR: 27

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12- ÇAYKUR RİZESPOR: 27

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11- CORENDON ALANYASPOR: 28

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10- GAZİANTEP FK: 29

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9- TRABZONSPOR: 29

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8- KASIMPAŞA: 31

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7- RAMS BAŞAKŞEHİR: 33

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6- GÖZTEPE: 35

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5- BEŞİKTAŞ: 38

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4- İKAS EYÜPSPOR: 40

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