Galatasaray'dan derbi öncesi kritik galibiyet! İşte Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu

Cimbom'un golleri dakika 47 ve 86'da Victor Osimhen ile geldi. İşte Trendyol Süper Lig'deki güncel puan durumu...
19- ADANA DEMİRSPOR: 3
19- ADANA DEMİRSPOR: 3
18- ATAKAŞ HATAYSPOR: 13
17- SİPAY BODRUM FK: 20
16- BELLONA KAYSERİSPOR: 21
15- NET GLOBAL SİVASSPOR: 23
14- TÜMOSAN KONYASPOR: 24
13- ONVO ANTALYASPOR: 27
12- ÇAYKUR RİZESPOR: 27
11- CORENDON ALANYASPOR: 28
10- GAZİANTEP FK: 29
9- TRABZONSPOR: 29
8- KASIMPAŞA: 31
7- RAMS BAŞAKŞEHİR: 33
6- GÖZTEPE: 35
5- BEŞİKTAŞ: 38
4- İKAS EYÜPSPOR: 40
3- REEDER SAMSUNSPOR: 46
2- FENERBAHÇE: 57
1- GALATASARAY: 63